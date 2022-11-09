СХПК «Коминтерн» открыл новый телятник на 500 голов

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В Красночетайском районе Чувашии состоялось открытие нового телятника СХПК «Коминтерн». Новый ангар для телят с 3 месяцев и до года на 500 голов построили в этом году.

Как рассказала директор сельскохозяйственного производственного кооператива Альбина Новикова, открытие телятника стало третьим этапом реализации большого инвестиционного проекта по строительству коровника беспривязного содержания на 1200 голов крупного рогатого скота в деревне Тарабаи Красночетайского района.

Ранее в 2017 году здесь же был построен коровник на 600 голов, в 2019 году введены в эксплуатацию доильно-молочный блок и здания вспомогательного назначения, работает кабинет компьютерного управления стадом, лаборатории анализа качества молока.

Всего инвестиции в данный проект за годы его реализации составили порядка 310 млн рублей.

Средний надой молока на одну корову на ферме составляет 7 229 кг, что выше на 32% показателя аналогичного периода 2021 года. По итогам 2022 года планируется производить более 6 тыс. тонн молока продуктивностью более 8 000 кг на 1 корову.

СХПК «Коминтерн» с 2017 года входит в государственный племенной регистр Минсельхоза России как племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.