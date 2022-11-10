Abat представил шкафы шоковой заморозки серии LIGHT
В торговой компании Abat доступны к заказу шкафы шоковой заморозки серии LIGHT: ШОК-5-1/1, ШОК-6-1/1 и ШОК-10-1/1.
Шкафы шоковой заморозки серии LIGHT используются для быстрого охлаждения, замораживания и дальнейшего хранения различных продуктов-полуфабрикатов.
Основные достоинства линейки LIGHT:
- Имеет 2 режима: заморозка (от +90 до -18, не более 240 мин.) и охлаждение (от +90 до +3, не более 90 мин.), как по щупу, так и по времени.
- Автоматическая оттайка горячим газом.
- Изделия полностью выполнены из нержавеющей стали.
- Удобное перемещение за счет оснащения задними колесами.
- Удобный интерфейс управления.
- Универсальные направляющие для GN 1/1 и противней 600×400.
- Передняя панель легкосъемная (на магнитах).
- Обогрев дверного проема.
- Полная теплоизоляция за счет уплотнителя с магнитной вставкой.
- Возможность переустановки двери.
- Дверь с доводчиком.
- В комплекте термощуп.
Эксплуатация шкафов допускается при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °C до плюс 42 °C, относительной влажности от 40 до 70%.
На шкаф ШОК-5-1/1 серии Light возможна установка пароконвектоматов ПКА-6-1/1 или ПКА-10-1/1 производства АО «Чувашторгтехника» с использованием комплекта установочных деталей.
Новые модели шкафов шоковой заморозки уже доступны к заказу.
Источник: https://abat.ru/
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