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Abat представил шкафы шоковой заморозки серии LIGHT

В торговой компании Abat доступны к заказу шкафы шоковой заморозки серии LIGHT: ШОК-5-1/1, ШОК-6-1/1 и ШОК-10-1/1.

Шкафы шоковой заморозки серии LIGHT используются для быстрого охлаждения, замораживания и дальнейшего хранения различных продуктов-полуфабрикатов.

 © abat.ru

Основные достоинства линейки LIGHT:

  • Имеет 2 режима: заморозка (от +90 до -18, не более 240 мин.) и охлаждение (от +90 до +3, не более 90 мин.), как по щупу, так и по времени.
  • Автоматическая оттайка горячим газом.
  • Изделия полностью выполнены из нержавеющей стали.
  • Удобное перемещение за счет оснащения задними колесами.
  • Удобный интерфейс управления.
  • Универсальные направляющие для GN 1/1 и противней 600×400.
  • Передняя панель легкосъемная (на магнитах).
  • Обогрев дверного проема.
  • Полная теплоизоляция за счет уплотнителя с магнитной вставкой.
  • Возможность переустановки двери.
  • Дверь с доводчиком.
  • В комплекте термощуп.

Эксплуатация шкафов допускается при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °C до плюс 42 °C, относительной влажности от 40 до 70%.

На шкаф ШОК-5-1/1 серии Light возможна установка пароконвектоматов ПКА-6-1/1 или ПКА-10-1/1 производства АО «Чувашторгтехника» с использованием комплекта установочных деталей.

Новые модели шкафов шоковой заморозки уже доступны к заказу.
Источник: https://abat.ru/

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