Abat представил шкафы шоковой заморозки серии LIGHT

В торговой компании Abat доступны к заказу шкафы шоковой заморозки серии LIGHT: ШОК-5-1/1, ШОК-6-1/1 и ШОК-10-1/1.

Шкафы шоковой заморозки серии LIGHT используются для быстрого охлаждения, замораживания и дальнейшего хранения различных продуктов-полуфабрикатов.

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Основные достоинства линейки LIGHT:

Имеет 2 режима: заморозка (от +90 до -18, не более 240 мин.) и охлаждение (от +90 до +3, не более 90 мин.), как по щупу, так и по времени.

Автоматическая оттайка горячим газом.

Изделия полностью выполнены из нержавеющей стали.

Удобное перемещение за счет оснащения задними колесами.

Удобный интерфейс управления.

Универсальные направляющие для GN 1/1 и противней 600×400.

Передняя панель легкосъемная (на магнитах).

Обогрев дверного проема.

Полная теплоизоляция за счет уплотнителя с магнитной вставкой.

Возможность переустановки двери.

Дверь с доводчиком.

В комплекте термощуп.

Эксплуатация шкафов допускается при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °C до плюс 42 °C, относительной влажности от 40 до 70%.

На шкаф ШОК-5-1/1 серии Light возможна установка пароконвектоматов ПКА-6-1/1 или ПКА-10-1/1 производства АО «Чувашторгтехника» с использованием комплекта установочных деталей.

Новые модели шкафов шоковой заморозки уже доступны к заказу.