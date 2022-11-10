Комплекс переработки нефтяных остатков запустили в Кстовском районе Нижегородской области
Комплекс переработки нефтяных остатков на нефтеперерабатывающем заводе ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» введён в эксплуатацию 9 ноября в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Новый комплекс способен перерабатывать более 2 млн тонн нефтяных остатков ежегодно. Он расположен на площади в 430 тыс. кв. метров. Комплекс позволит увеличить объёмы производства дизтоплива Евро‑5 на 1, 1 млн тонн в год. При этом доля мазута в нем будет ниже.
На момент начала строительства комплекса в 2018 году его стоимость оценивалась в 100 млрд рублей в ценах тех лет.
Запуск производства позволит обеспечить рабочими местами более 200 нижегородцев.
Перерабатывающий комплекс состоит из установки замедленного коксования, гидроочистки дизтоплива и бензина, газофракционирования, производства водорода и серы, а также иных объектов инфраструктуры.
Строительство комплекса началось в 2018 году. На площадке общей площадью 430 тыс. м2 ежедневно было задействовано до 7 тыс. человек.
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