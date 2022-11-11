Завод «Красное Сормово» спустил на воду очередной сухогруз проекта RSD59

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На заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) состоялся спуск на воду сухогрузного теплохода проекта RSD59 (стр. № 38). Это девятое судно в серии из одиннадцати сухогрузов, которые предприятие строит по заказу АО «ГТЛК».

После спуска сухогруз будет достраиваться на воде, а затем пройдёт ходовые испытания и будет передан заказчику. Строящаяся на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 — одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны.

«Всего в России построено более 60 сухогрузных теплоходов проекта RSD59, из них почти половина — на заводе „Красное Сормово“. Эти суда востребованы у российских транспортных компаний, перемены во внешнеполитической обстановке не изменили ситуацию. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с нашими заказчиками. Сроки строительства судов, которые завод сократил до полугода благодаря программе повышения производительности труда, — одно из наших конкурентных преимуществ. Мы продолжаем работать над ростом эффективности производства», — отметил генеральный директор Завода «Красное Сормово» Михаил Першин.

«Судостроение — одна из приоритетных отраслей для Нижегородской области. Она представлена 20 компаниями, в которых трудится более 9000 человек. Наши корабелы пользуются большим авторитетом: основные предприятия уже сейчас обеспечены заказами до конца 2024 года. Важно, что все предприятия стремятся развиваться, к примеру, «Красное Сормово» и Окская судоверфь освоили выпуск краболовов-процессоров, ЦКБ имени Алексеева построило «Валдай» и возродило легендарный «Метеор». Кроме того, многие наши судостроительные компании участвуют в нацпроекте «Производительность труда», — отметил Глеб Никитин.

«Строительство «длинных» серий судов, таких как проект RSD59, является для нас основным приоритетом, так как это приводит к унификации проектных решений, снижению трудозатрат и стоимости самого судна. Что позволяет предприятию-строителю быть более конкурентоспособным на рынке и привлекать еще больше заказов. В свою очередь, Минпромторг России и впредь будет всячески поддерживать спрос на суда и объекты морской техники, путем развития действующих и перспективных мер господдержки», — подчеркнул Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«ГТЛК подтверждает статус ключевого заказчика гражданских судов в России. Мы уже инвестировали 150 млрд рублей в российское судостроение, законтрактовали 157 судов, часть из которых на заводе «Красное Сормово». С 2015 года мы заказали здесь около полусотни судов, в том числе профинансировали самое масштабное серийное строительство сухогрузов проекта RSD59 на российских верфях за последние 10 лет. Уверен, что наше успешное сотрудничество с нижегородским предприятием будет продолжаться и дальше на пользу всего российского судоходства», — заявил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Крестной матерью судна стала представитель лизингополучателя Ольга Пестрякова. «Очень приятно, что мне выпала честь вписать своё имя в славную историю завода и судостроения. Быть крёстной мамой — это очень почетно и ответственно. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве судна, обязательно буду следить за его трудовой судьбой. Желаю экипажу семь футов под килем и попутного ветра!» — поделилась впечатлениями Ольга.

На сегодня «Красное Сормово» является лидером по количеству построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий. «Красное Сормово» благодаря реализации программы повышения производительности труда сократило сроки строительства сухогруза проекта RSD59 с 9 до 6 месяцев с момента резки металла до передачи судна заказчику. На сегодня это рекордный показатель среди судостроительных предприятий России.