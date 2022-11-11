«АТЕКС» (Новокузнецк) запустила производство пневматических талей

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Новокузнецкая компания «АТЕКС» запустила предсерийное производство пневматических талей для промышленности. Ранее такую продукцию закупали в Японии, США, Германии. Первая партия оборудования уже поступила на одну из кузбасских шахт.

Разработкой инженеры Новокузнецка занялись еще весной, при создании продукции были учтены запросы угольщиков. В кратчайшие сроки, всего за несколько месяцев появился первый прототип оборудования грузоподъемностью 5 тонн. Пневмотали предназначены для вертикального подъема (опускания), а также для перемещения грузов с помощью крановых тележек. Они во многом сходны по применению с электроталями, но везде, где необходима высокая взрыво- и пожаробезопасность, тали с приводом на сжатом воздухе вне конкуренции. В отличие от электрического привода, пневмопривод на сжатом воздухе не создает искр.

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Кузбасские инженеры одновременно решили ряд проблем, с которыми сталкивались предприятия при эксплуатации зарубежных аналогов. Они разработали усовершенствованный тормозной механизм для фиксации поднятого груза, заменив быстро изнашивающиеся резиновые цилиндры на пружины, доработали планетарный редуктор, а также использовали легированную сталь. Все это позволит увеличить срок службы, сократит число дорогостоящих ремонтов и сделает работу оборудования более безопасной.

Помимо прочего, стоимость кузбасских пневмоталей получилась в среднем на 50% дешевле ранее импортировавшейся зарубежной продукции. Уже подписаны контракты на поставку 22 пневматических талей на угольные предприятия региона. В дальнейшем планируется увеличить количество выпускаемой продукции и поставок на промышленные предприятия России.

Такая техника производится и в России, но при ее создании используются в большей степени комплектующие, произведенные за рубежом. Новокузнецкая продукция полностью отечественная. Отмечается, что разработанное оборудование может применяться не только в горнодобывающей промышленности, но и в нефтяной, газовой, химической и других отраслях, где есть жесткие требования к ряду эксплуатационных характеристик.

Новокузнецкое производственное предприятие уже более 10 лет проектирует и производит горно-шахтное оборудование. В 2022 году компания стала резидентом Кузбасского технопарка и получила статус участника (резидента) «Сколково» за инновационное решение в сфере промышленной безопасности — новый тип стрелочного перевода для монорельсовых дорог, а также вошла в Кластер энергоэффективных технологий. Резиденты Кузбасского технопарка производят широкий ассортимент импортозамещающей продукции, по многим характеристикам превосходящей зарубежные аналоги. Подробную информацию можно узнать на сайте.

Поддержку региональным машиностроителям оказывает Фонд развития промышленности КуZбасса. Он предоставляет льготные займы на импортозамещающие проекты, производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения и внедрение наилучших доступных технологий. В 2021 году общая сумма поддержки машиностроителям составила 25 млн рублей. По состоянию на начало ноября текущего года сумма уже превысила прошлогоднюю — 26,5 млн рублей, до конца года планируется выделить более 110 млн рублей. Также субсидии на развитие предприятий можно получить в рамках реализации госпрограммы «Развитие промышленности КуZбасса на 2019-2024 годы».

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