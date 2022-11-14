Уралмаш-ГО освоил производство передвижных миксеров

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Передвижной миксер МП-600, впервые изготовленный ООО «Уралмаш — Горное оборудование» в г. Орске, введён в эксплуатацию на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Передвижной миксер ёмкостью 600 т предназначен для приема жидкого чугуна в доменном цехе и его транспортировки по железнодорожным путям предприятия в конвертерный цех. Агрегат, вес которого составляет более 100 т, способен поддерживать температуру сплава на уровне 1500 °C.

МП-600 — первый передвижной миксер, изготовленный на орской производственной площадке по собственному инжинирингу.

«Горячие испытания, в ходе которых тщательно проверена работа всех ключевых систем агрегата, прошла успешно: в акте не зафиксировано ни одного замечания. Для нас это очередное подтверждение того, что и инжиниринговая служба, и производственный блок Уралмаш — Горное оборудование готовы к выполнению таких сложных, уникальных заказов», — говорит генеральный директор ООО «Уралмаш — Горное оборудование» Олег Цецора.

В настоящее время на площадке Уралмаш-ГО продолжается изготовление ещё одного передвижного миксера МП-420 по заказу ЕВРАЗ ЗСМК.