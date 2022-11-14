Фрезерный обрабатывающий центр BeaverMill. Российский станок с ЧПУ
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/4WuNNGQbG5w
Станок BEAVERMILL разработан для большинства типовых операций по металлообработке и может быть использован в аэрокосмической, автомобильной, электронной, медицинской и других отраслях промышленности.
Зона обработки — 400*300*360 мм, скорость перемещения — 20 м/мин, магазин на 12 инструментов, контроллер Fanuc с тач-интерфейсом, возможность оснащения 4-й и 5-й осями и системами измерения детали и обмера инструмента, шпиндель BT30 с 12 000 об/мин, мощность до 7.5 кВт, вес станка — 2 тонны, занимаемая площадь 2 кв. м.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/YsJBqBKKdYI
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