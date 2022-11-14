Новый мост на А-215

© sun1.userapi.com

Плесецкий округ,п. Самодед. Здесь в минувшую пятницу официально введён в эксплуатацию автомобильный мост. Он соединяет берега Ваймуги на 688 километре федеральной трассы А-215 Лодейное поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок.Новый мост в Самодеде построен вместо старого, состояние которого вызывало большую тревогу. К тому же подъезды к нему были не безопасны из-за крутых поворотов. Построенный мост — железобетонный, длиной 42,25 метров с габаритом 10 метров, плюс два тротуара шириной по 1,5 метра. Здесь 3 пролетных строения по 12 метров каждое и 4 опоры.Работы на объекте выполняла компания «Мостоотряд».

PS. Фактически движение по новому мосту началось в начале осени. Новый мост расположен более удобно относительно старого — убрали два слепых поворота.

© sun1.userapi.com

© sun1.userapi.com

© sun1.userapi.com

© sun1.userapi.com