Как производят российские коммутаторы QTECH

Производство Ethernet-коммутаторов одно из главных направлений деятельности компании QTECH. Разработка новых моделей коммутаторов происходит в собственных центрах разработки, а сам выпуск оборудования на контрактных производствах.Предлагаем вам увидеть процесс создания Ethernet-коммутаторов на производственной площадке в северной столице своими глазами:

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/23TTIlDm3Ow

Процесс производства:

1. Подготовка.В первую очередь проходит подготовка и проверка компонентов, которые задействованы в производстве (некоторые компоненты проверяются с помощью рентгена). Следом, с помощью программатора на устройства записывается ПО. После чего начинается подготовка линии, где пристальное внимание уделяется правильной зарядке электронных компонентов на линии, чтобы избежать сбоев.

2. Поверхностный монтаж.На плату устанавливаются компоненты поверхностного монтажа, после чего печатная плата помещается в загрузчик, откуда попадает в трафаретный принтер, где наносится паяльная паста.Для контроля образования паяного соединения плата отправляется в автоматическую оптическую инспекцию. Если плата проходит проверку, линия передает плату на установку электронных компонентов. В момент установки проходит оптический контроль, проверяя ориентацию и расположение элементов будущих коммутаторов.

3. Оплавление.Как только установка поверхностных компонентов завершена, плата автоматически попадает на конвейер, а затем — в печь конвекционного оплавления, где каждая зона печи, имеет свою температуру.На этом этапе досконально рассчитывается скорость движения во всех зонах, чтобы разогрев был равномерным, а паяльная паста образовала однородное соединение. Далее наши платы охлаждаются в зонах с пониженной температурой — это способствует устойчивости соединения.

4. Оптическая инспекция.После пайки плата проходит контроль установки компонентов на соответствие проектным требованиям и качеству соединений, где выборочно паяные соединения проверяются на рентгене.

5. Установка компонентов.Платы проходят этап установки компонентов в отверстия и отправляются на селективную пайку, где струя расплавленного припоя перемещается в соответствии с заданной программой по точкам выводов компонентов. На этом же этапе происходит установка SFP разъемов, используется метод запрессовки по технологии Press Fit.После установки компонентов электронный модуль проходит технический контроль — еще один этап проверки полноты и качества установленных компонентов и пайки.

6. Сборка оборудования.Теперь платы готовы попасть на участок сборки, где их установят в корпусы коммутаторов, вместе с блоками питания и иными комплектующими.

7. Финальная стадия.Последним этапом производства становится настройка и тестирование. Коммутаторы проходят конфигурацию, и на него записываются индивидуальные параметры — например, серийный номер и MAC-адрес.Практически готовый коммутатор проходит функциональный тест. Генератор-анализатор трафика отправляет на коммутатор потоки пакетов и производит анализ. После успешного прохождения теста на каждый продукт ставят гарантийную пломбу, маркировку, после чего коммутатор упаковывают. Ethernet-коммутатор готов к работе!

QTECH и далее будет развивать современные ИТ-технологии вместе с вами, чтобы цифровые данные передавались быстро под надежной защитой, а автоматизированная инфраструктура решала задачи бизнеса с высокой скоростью.