ООО ПКФ «СтанкоАртель». Импортозамещение. Штамп перфорации структурированной массообменной насадки
Данный штамп разработан, изготовлен и введен в эксплуатацию эксклюзивно для наших партнеров, применяется на автоматической линии по производству регулярной массообменной насадки и является одим из ключевых шагов по импортозамещению в данной компании.
Насадка используется на нефтеперерабатывающих и нефтехимичеких предприятиях и до недавнего времени экспортировалась в РФ следующими западными производителями: Sulzer Chemtech (Швейцария), Koch-Glitsch (США).
В настоящее время производство внутренних устройств колонного оборудования (в т.ч. регулярная насадка) успешно запущено в г. Рязань.
Матрицы-вставки. Материал — сталь 9ХС, твердость 60 HRCэ. Точность рабочего профиля по Н6.
Пуансоны. Материал — сталь 9ХС, твердость 60 HRCэ. Точность рабочего профиля по Н6.
Втулки. Материал — БрОФ10-1, Н7.
Колонки. Материал — сталь 20Х, цементация твердость 52…58, Н7.
Плиты крепления. Материал — сталь 40Х.
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