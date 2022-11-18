ООО ПКФ «СтанкоАртель». Импортозамещение. Штамп перфорации структурированной массообменной насадки

Данный штамп разработан, изготовлен и введен в эксплуатацию эксклюзивно для наших партнеров, применяется на автоматической линии по производству регулярной массообменной насадки и является одим из ключевых шагов по импортозамещению в данной компании.

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© stankoartel.com

Насадка используется на нефтеперерабатывающих и нефтехимичеких предприятиях и до недавнего времени экспортировалась в РФ следующими западными производителями: Sulzer Chemtech (Швейцария), Koch-Glitsch (США).

В настоящее время производство внутренних устройств колонного оборудования (в т.ч. регулярная насадка) успешно запущено в г. Рязань.

© stankoartel.com

© stankoartel.com

Матрицы-вставки. Материал — сталь 9ХС, твердость 60 HRCэ. Точность рабочего профиля по Н6.

Пуансоны. Материал — сталь 9ХС, твердость 60 HRCэ. Точность рабочего профиля по Н6.

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© stankoartel.com

Втулки. Материал — БрОФ10-1, Н7.

Колонки. Материал — сталь 20Х, цементация твердость 52…58, Н7.

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Плиты крепления. Материал — сталь 40Х.

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