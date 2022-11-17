В Камышине Волгоградской области благоустроили набережную

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Камышин (Волгоградская область) завершил работы по реализации запланированных на 2022 год проектов благоустройства: в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» здесь создали новый участок комфортной и красивой набережной, привели в порядок выбранную жителями в ходе всероссийского рейтингового голосования общественную территорию на ул. Ленина, а также обновили ещё три расположенных рядом зоны.

Проект благоустройства набережной Камышина стартовал в 2019 году. В 2022 году новую жизнь получил отрезок набережной от КНС № 1 до Бородинского моста (3-й этап, 2-я очередь). Здесь уложили новое асфальтовое покрытие на проездах, обустроили пешеходные и велодорожки, проложили инженерные сети, включая полив и водоотведение, смонтировали новое освещение с 74 торшерными светильниками, установили парковую мебель, урны и построили светодинамический фонтан. Таким образом, за четыре года обновлены 45 тыс. кв. м прибрежной зоны, и благоустроенная набережная Камышина увеличилась по протяженности до почти 2-х км. В следующем году проект полностью завершат.

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Кроме того, в Камышине преобразили пешеходную зону около дома № 10 на ул. Ленина. Она была отобрана камышанами в 2021 году на первом общероссийском онлайн голосовании на платформе 34.gorodsreda.ru. Здесь сделали удобные дорожки, поставили скамейки и урны, высадили клумбы и др. Ещё три территории — на ул. Текстильной, ул. Пролетарской и близ пл. им. Героя России А.М. Колгатина — обновили в Камышине за счёт внебюджетных средств. Добавим, что в 2023 году помимо набережной активные работы будут проводиться на общественном пространстве по ул. Советской (в границах от ул. Красной до ул. Пролетарской) — победителе голосования-2022.

Напомним, создание комфортных условий для жителей всех населённых пунктов Волгоградской области проводится с 2014 года. Реализованы уже свыше 1,5 тыс. проектов благоустройства во всех городских и сельских поселениях региона. Ещё более 200 проектов выполняют в 2022 году (как в рамках нацпроекта, так и по другим программам). Минстрой РФ включил Волгоградскую область в число лидеров по формированию комфортной городской среды, лучшие практики рекомендованы для тиражирования в других субъектах РФ.