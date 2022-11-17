Полуприцеп-трал TP-1140 введен в эксплуатацию

Одноосный полуприцеп-трал TP-1140 от «Mesburger Новтрак», предназначенный для работ на территории карьеров, введен в эксплуатацию.

Полуприцеп-трал TP-1140 © autoline.uz

Трал от новгородской компании «Mesburger Новтрак», грузоподъемность которого составляет 100 т, введен в эксплуатацию и начал выполнять свои непосредственные функции. Одноосный полуприцеп-трал TP-1140 имеет длину 17,3 м. Его основное предназначение — перевозка бульдозеров, экскаваторов, трансформаторов и стройматериалов в пределах карьера. Данный полуприцеп отличается отменной маневренностью для легкого преодоления крутых поворотов. При этом общий вес автопоезда может достигать 200 т. В процессе производства применена одноосная конструкция. Машина оборудована цельной осевой балкой, массой в 75 т. Она усилена для эффективного применения в сложных дорожных условиях. Допустимый диапазон рабочих температур очень широкий и пребывает в пределах от -60 до +40°C. Данная модель уже приступила к выполнению своих задач в алмазных карьерах.