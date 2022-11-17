Смоленский завод КДМ создал мусоровоз СМ 8-04 на базе шасси JAC

СМ 8-04 — это новый мусоровоз небольших размеров с загрузкой в задней части на базе шасси JAC N120 (Китай). Проект создан, исходя из нужд коммунальщиков маленьких городков в маневренном, функциональном и компактном транспорте. Цифра 8 в названии указывает на объем накопительного кузова — до 8 м3.

Мусоровоз СМ 8-04 © machineryline.kz

Первые версии мусоровоза основывались на шасси МАЗ и Isuzu. Но JAC оказалось меньше по размеру и более приспособленным к городской среде с плотной застройкой. Общий вес автомобиля — 11,35 т, снаряженный — 7,9 т. Коэффициент прессования 1:7, он дает возможность вывезти отходы весом 3,5-6,5 т. Период прессования 22 секунды.

Устройство загрузки мусоровоза выполнено из стали Hardox. В кабине есть сидение для пассажира, системы кондиционирования и отопления, пульты управления (для изменения степени и скорости прессования), а еще экран с выведением видео с камеры заднего вида. У мусоровоза автоматическое управление оборотов двигателя. Он не шумный и экономный в расходовании горючего. Водителей машин обучают на заводе.