«Агросила» ввела в эксплуатацию вторую очередь молочного комплекса «Азнакай» на 2000 голов КРС

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По состоянию на сегодняшний день все строительно-монтажные работы на молочно-товарном комплексе «Азнакай» в Азнакаевском районе Татарстана завершены. Вторая очередь МТК укомплектована поголовьем коров в количестве 2000 голов.

Вторая очередь молочно-товарного комплекса «Азнакай» включает в себя телятник, два коровника и галерейные переходы, лагуны № 2 и № 3, а также площадку для хранения кормов.

Общая сумма инвестиций АГРОСИЛЫ в строительство молочно-товарного комплекса «Азнакай» превышает 2 млрд рублей. В первую очередь было вложено 1 072 млн рублей, во вторую — 946 млн рублей.

© dairynews.today

В рамках строительства были изготовлены фундаменты и установлены металлокаркасы, смонтированы наружные сети водоснабжения и канализации, внутренние сети электро- и водоснабжения, изготовлены и смонтированы светоаэрационные фонари, уложена кровля.

Кроме того, смонтирована флюм-система навозоудаления и выполнены шахты флюм-системы, забетонирована площадка для хранения кормов, смонтировано стойловое оборудование, поставлено и смонтировано технологическое оборудование, выполнены пандусы к построенным зданиям и благоустройство территории.

Первую очередь комплекса ввели в августе 2021 года. В составе первой очереди — два коровника, доильно-молочный блок с доильным залом, родильное отделение с галереей, склад комбикормов и минеральных компонентов, навес над домиками для телят, площадка для хранения кормов, навозохранилище для хранения бесподстилочного навоза; а также ангар для техники.

После заполнения второй очереди и выхода производства на плановую мощность поголовье крупного рогатого скота на мегаферме составит 5250 голов, в том числе 4500 коров. С начала года на комплексе произведено и реализовано более 7600 тонн молока. После завершения комплектования продуктивным поголовьем производство и реализация молока в МТК «Азнакай» возрастет более чем в два раза.

Напомним, что дойное стадо АГРОСИЛА формирует только из собственных коров. Холдинг планомерно проводил оздоровление стада от лейкоза, а также селекционную работу по увеличению надоев.

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