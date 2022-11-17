«РИАТ» отгрузила автоматизированный вакуумный погрузчик для коммунальных служб Москвы
Татарстанская компания «РИАТ» отгрузила автоматизированный вакуумный погрузчик для коммунальных служб Москвы. Производство спецтехники в Набережных Челнах налажено благодаря займу Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба фонда.
Вакуумный погрузчик обеспечивает быстрое удаление ила, песка, камней и различного мусора из городских дождеприемников. Уникальная система выдува позволяет за 5-10 минут собрать и за такое же время перегрузить материал в самосвал-«челнок» для отправки на полигон. «Раньше эту же работу выполняли вручную с помощью лопат и ведер. На очистку одного дождеприемника могло уйти до одной рабочей смены», — отметил руководитель проекта автомобильных вакуумных погрузчиков ОАО «РИАТ» Рашит Абдрахманов.
Погрузчик поставлен для нужд столичного «Мосводоканала».
Часть средств для создания производства автомобильных погрузчиков размере 37 млн рублей предприятие получило в виде льготного займа от федерального Фонда развития промышленности, еще 16 млн рублей предоставил Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан.
- Галичский Автокрановый Завод отгрузил партию из 27 кранов в адрес «Сургутнефтегаз»
- КАМАЗ создал и вывел на рынок новые многоосные шасси для нефтесервисных компаний
- ЧЕТРА представила новую линейку модернизированных мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ серии А