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Татарстанская компания «РИАТ» отгрузила автоматизированный вакуумный погрузчик для коммунальных служб Москвы. Производство спецтехники в Набережных Челнах налажено благодаря займу Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба фонда.

Вакуумный погрузчик обеспечивает быстрое удаление ила, песка, камней и различного мусора из городских дождеприемников. Уникальная система выдува позволяет за 5-10 минут собрать и за такое же время перегрузить материал в самосвал-«челнок» для отправки на полигон. «Раньше эту же работу выполняли вручную с помощью лопат и ведер. На очистку одного дождеприемника могло уйти до одной рабочей смены», — отметил руководитель проекта автомобильных вакуумных погрузчиков ОАО «РИАТ» Рашит Абдрахманов.

Погрузчик поставлен для нужд столичного «Мосводоканала».

Часть средств для создания производства автомобильных погрузчиков размере 37 млн рублей предприятие получило в виде льготного займа от федерального Фонда развития промышленности, еще 16 млн рублей предоставил Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан.