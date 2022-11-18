Амурская область собрала рекордный урожай сои

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Амурская область впервые собрала более 1600 тыс. тонн. Предыдущий максимум был в 2017 году, и тогда урожай сои достиг 1 миллиона 370 тысяч тонн

По информации регионального Минсельхоза рост по сбору сои составил более 40% по сравнению с 2021 годом. Средняя урожайность — 18,7 ц/га (+ 19% к 2021 году).

Причин несколько: во-первых, вся работа прошла в оптимальные агротехнические сроки. Это не только благодаря хорошей погоде, но и тому, что порядка 75 процентов земель были подготовлены к посевной заранее — осенью.

Второе — это правильное внесение минеральных удобрений в соотношении количество и качество. Сказалось на урожайности и внедрение новой технологии по посеву на гребень. В эту посевную увеличено число посевов сои таким способом. И результаты отличные.

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Междурядная культивация и подкормка — еще одни причины увеличения урожая. Дело в том, что благодаря посеву на гребень мы не только даем дополнительное тепло посевам, но и четыре раза в год проводим междурядную культивацию — рыхление дает дополнительный кислород и «убивает» сорняки. При этом не давали сое «болеть» — после применения химикатов на этот процесс уходит не менее двух недель, вместо этого проводили дополнительную подкормку удобрениями.

Качественная подготовка семян — еще один секрет высокой урожайности, считают амурские сельхозпроизводители. В этом помогает открытый в прошлом году в Приамурье семеннойзавод.

— В этом году мы собрали более 2 тонн сои с гектара, и для нас это тоже собственный рекорд. Соя с высоким содержанием протеина — то есть качество очень хорошее, — поделился результатами Степан Инюточкин — генеральный директор ГК «Таргет Агро» (в эту группу компаний входит ООО «Соя АНК»). — Такой результат дали вложения в агротехнологию на всех этапах. Начиная с подготовки семян. Семенной завод загружен на полную: по уже накопленным данным мы видим эффект по всхожести, энергии прорастания семян, а это в конечном счете и сказывается на урожайности. Показатели улучшаются после того, как мы очистили семена на заводе и провели их протравку. Это один из очень важных элементов, мы к нему долго шли. В Амурской области совсем немного предприятий, где есть специальное оборудование для полной подработки семян. Также имеет значение правильный севооборот, наличие высокоэффективной и качественной техники, и на каждом этапе компания делает вложения, плюс мы даем рекомендации фермерам, с которыми сотрудничаем. Это наши клиенты, которых мы полностью сопровождаем до уборки и выкупа сои. В общей сложности это 300 тысяч гектаров посевных площадей. И эффект виден — мы обладаем уникальным знанием и совершенствуем технологию, а значит, гарантируем получение лучшего урожая. У нас есть возможность планировать работу на следующий год — настроены мы очень оптимистично.

После профилактики запущен завод по переработке сои, и урожай идет туда, а также на продажу по всей России и в страны СНГ, отмечают в компании.

Положительная динамика наблюдается в масложировой промышленности, темп прироста объема производства соевого масла составил 62%, шрота — 19%. В настоящее время маслоэкстракционный завод «Амурский», единственный производитель в России изолята соевого белка, продолжает наращивать объёмы его производства. По итогам 2022 года ожидается около 5 тыс. тонн данного продукта (в 2 раза больше, чем в 2021 году), и далее объемы будут только расти.

Зерновые культуры превысили показатели прошлого года почти на 6%. Урожай картофеля и овощей также прибавился. Картофеля произведено более 30 тыс. тонн, прирост 180% к уровню 2021 года. Овощей собрано свыше 8,5 тыс. тонн, рост 54% по сравнению с 2021 годом.

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