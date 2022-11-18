Металлоинвест запустил комплекс дообогащения концентрата на Михайловском ГОКе

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17 ноября 2022

Компания «Металлоинвест» запустила в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс дообогащения концентрата (КДО) на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.

В новом корпусе дообогащения будут производиться различные виды концентрата с содержанием железа до 71% и низким содержанием диоксида кремния. Общий объём производства составит до 16,4 млн тонн в год.

Использование высококачественных окатышей Михайловского ГОКа позволит потребителям снизить выбросы при выплавке стали по технологии «доменная печь — конвертер» на 7-19%, а по технологии «металлизация — электропечь» — на 47%.

Металлоинвест инвестировал в проект более 15 млрд рублей. Создано 108 новых рабочих мест.

На КДО реализована технология с применением тонкого мокрого грохочения, доизмельчения и флотации. Основное оборудование включает 24 высокопроизводительных грохота, 3 энергоэффективные вертикальные мельницы ультратонкого помола, 58 флотационных пневмомеханических установок.

Строительство нового производства стартовало в 2020 году. Возведено здание длиной почти 150 метров и высотой свыше 30 метров. Общая площадь производственных помещений — около 10 тыс. кв. метров.