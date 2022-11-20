В Амурской области на комбинате «Тепличный» запущена новая салатная линия

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Новую линию по выращиванию салатов открыли на комбинате «Тепличный» в Благовещенске Амурской области.

Новая салатная ферма на агропредприятии чем-то напоминает архив или библиотеку. Стеллажи до самого потолка, льющиеся сверху потоки белого света, легкий гул обслуживающей помещение автоматики. Только вместо книг и папок на полках стоят кассеты с рассадой или подросшими растениями. И воздух пахнет не старой бумагой, а свежестью, как после дождя.

Под салатное производство с нуля построено отдельное здание. В отличие от прежних горизонтальных теплиц оно выглядит довольно-таки компактно: занимает всего 260 квадратных метров. А вот если пересчитать площадь всех вертикальных стеллажей, то получится огромное пространство — 1 460 «квадратов». Такой размер производства позволяет выращивать 54 тонны салатов и зелени в год.

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Для Приамурья вертикальная ферма — новшество. Подобных в регионе, да ещё в таком масштабе, нет. Для Дальнего Востока это производство тоже одно из крупнейших.

На вертикальной салатной ферме сотрудники «Тепличного» плодотворно работают уже второй месяц. Проведенный эксперимент показал, что под искусственным освещением в полностью закрытом помещении зеленые культуры хорошо растут.

— За счет вертикального расположения, особого освещения и системы полива, которые позволяют нам экономить электроэнергию, мы сможем давать больше урожая, — комментирует генеральный директор ООО «Тепличный» Андрей Лозовский. — И самое главное — при этом виде производства мы не зависим от окружающей среды. Наоборот, сами можем выстраивать ту погоду и те условия, которые нам нужны. Раньше в летний период в светопрозрачных теплицах мы не могли выращивать салаты и зелень — в жару из-за большого количества солнца зеленые культуры сгорали. А данная технология позволяет получать урожай круглый год, а значит, дает возможность всегда быть на рынке с качественной продукцией.

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Несмотря на то что в работе салатной фермы ставка делается на новейшие технологии, без ручного труда на производстве все же не обходится. Обслуживают вертикальную теплицу шесть специалистов, которые работают по скользящему графику с 8 до 17 часов. Прежде чем зайти в производственный цех, каждый из них облачается в индивидуальный «скафандр» — надевает защитную форму, обувь, маску и перчатки. Иначе нельзя — пространство-то замкнутое.

— Такие правила продиктованы мерами безопасности. Если занести на ферму спору какого-то грибка, то бороться с заболеванием здесь будет гораздо сложнее, чем в открытых теплицах, куда проникает ультрафиолет, имеющий обеззараживающие свойства. Замечу, что костюмы работников хлопчатобумажные, дышат, — поясняет гендиректор агропредприятия.

Выращивание зеленых культур начинается с подготовки грунта: торф с перлитом замачивается, затем забивается в специальные стаканчики, которые устанавливаются в кассеты. В подготовленный грунт агрономы сеют семена. Если салатные культуры, то кладут 1—2 семечки, если семенные культуры — 20—30 семян.

— После увлажнения посевы переносятся в камеру проращивания, которая имеет свой индивидуальный микроклимат. Влажность в ней 90—95%, температура от 20 до 23 градусов, — рассказывает агроном вертикальной салатной фермы Марина Бондарь. — От двух до четырёх дней уходит на пробуждение семян. Как только семечко проснулось, мы переносим его в зону рассады. Там кассеты находятся на специальных поддонах, которые поливаются методом гидропоники. По мере роста листа мы определяем, когда саженцу нужно переезжать в основную зону роста. В ней у нас семь стеллажей, на каждом — одна или две культуры. Питание растений подбирается индивидуально под каждый вид.

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На всех стеллажах с растениями можно увидеть листочек-бирку. Так агрономы помечают, какой вид культуры растет, когда он посеян, когда был выставлен и когда его следует убирать.

— Мы чётко знаем, когда и какую культуру будем собирать. Также четко знаем, когда и что мы должны посеять. В определенный день недели выдается определенное количество продукции с определенным ассортиментом. Все эти выводы делаются с продаж: что хочет город, то мы для него и выращиваем, плюс предлагаем еще несколько новинок. Также ориентируемся на праздники. Впереди Новый год, поэтому работа кипит, продукции готовим очень много.

Несмотря на то что в помещение вертикальной фермы не проникает дневной свет, для выращиваемых растений существует смена дня и ночи. Световой день здесь длится 16 часов, а ночь — 8. На ночь, как и в природе, растения погружаются в темноту. Да, им тоже нужно отдыхать, чтобы побольше накопить полезных веществ.

В основной зоне салаты и травы растут от 16 до 24 дней, после чего их переносят в комнату фасовки, где они проходят предпродажную подготовку. У растений удаляют корни, их фасуют и отправляют на продажу либо на склад готовой продукции — в холодильник с температурой 6 градусов, где они хранятся максимально сутки.

Свежайшую зелень с новой линии «Тепличного» сегодня можно купить в торговых сетях Благовещенска. В продаже уже есть салаты айсберг и фризе, базилик, руккола, шпинат и кейл (кудрявая капуста). Всего на вертикальной салатной ферме будут выращивать 12 культур. Покупатели увидят на прилавках еще салат романо, мангольд (подвид свёклы обыкновенной), пак-чой (черешковую капусту), сатудай (салат дуболистный), красный щавель, а также мизуну (японскую капусту).

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