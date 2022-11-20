ТрансКонтейнер завершил реконструкцию терминала в Кирове, увеличил его мощность в 2 раза

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ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») завершило реконструкцию собственного терминала на станции Киров-Котласский, вдвое увеличив его перерабатывающую мощность.

Реконструкция продолжалась с 2020 по 2022 год. На протяжении этого периода терминал не прекращал свою деятельность, продолжая регулярно формировать контейнерные поезда. В результате проведённых работ перерабатывающая мощность терминала выросла с 19 тыс. до 37 тыс. ДФЭ в год, вместимость контейнерных площадок увеличилась с 358 до 996 ДФЭ, а общая длина грузового фронта — с 35 до 46 условных вагонов.

Капитальные вложения в инфраструктуру терминала за эти два года составили порядка 240 млн руб.

В рамках реконструкции на терминале была обновлена система электроснабжения, модернизированы подкрановые пути, введён в эксплуатацию новый козловой кран грузоподъёмностью 45 тонн, а также организован автомобильный проезд по территории терминала и смонтирована новая система освещения.

«Реконструированный терминал на станции Киров-Котласский позволит обеспечить потребности экспортёров и импортёров региона в отправке и приёме продукции на горизонте ближайших 10 лет. Учитывая растущие потребности наших клиентов, проект модернизации терминала стал важным для „ТрансКонтейнера“, поскольку его реализация позволяет сократить время на погрузку и обработку поездов», — отметил первый вице-президент «ТрансКонтейнера» Виктор Марков.

Терминал расположен в городе Кирове и специализируется на организации поездных сервисов в Китай через сухопутные погранпереходы. Среди основных номенклатур, обрабатываемых на терминале, пиломатериалы, деревянные изделия, фанера, оборудование и продукты питания для производителей, экспедиторских организаций и торговых точек в Кировской области. Доля терминала в объёме погрузки всех контейнерных грузов региона составляет порядка 30%.