«ЭкоНива» ввела в эксплуатацию молочный комплекс в Башкирии на 6000 голов КРС

© ekoniva-apk.ru

Крупнейший молочный холдинг в России ГК «ЭкоНива» объявил о вводе в эксплуатацию животноводческого комплекса «Семено-Макарово» в Ермекеевском районе Башкортостана. Это крупнейший проект в сфере молочного животноводства, реализованный на территории республики.

Комплекс, рассчитанный на 2800 коров и 3200 голов молодняка, построен при финансовой поддержке «Россельхозбанка». Общие инвестиции превысили 3,1 млрд руб.

© ekoniva-apk.ru

В состав комплекса вошли три коровника, телятники, площадки для содержания молодняка, склад кормов, санпропускник. На предприятии внедрена система бережного беспривязного содержания животных. Для эффективного управления стадом и его кормления на комплексе используются современные специализированные программы, в том числе собственной разработки — EkoFeed. Идентификация животных происходит посредством считывания чипов с унифицированными номерами.

Все поголовье комплекса — это высокоудойные коровы голштинской породы. В настоящее время здесь производится 87,5 т молока в сутки. Среднесуточные надои составляют 31,2 кг молока в физическом весе на одну фуражную корову и 34,1 кг на одну дойную корову.

На «Семено-Макарово», как и на всех современных молочных комплексах группы «ЭкоНива», установлено доильное оборудование «Карусель». Устройство представляет собой круговую платформу на бетонном основании, которое позволяет одновременно доить 72 коровы. Процесс доения животных проходит максимально комфортно. После каждого животного доильный аппарат стерилизуется автоматически, безо всякого вмешательства человека.

Реализация проекта позволила создать 128 новых рабочих мест. Большая часть сотрудников, которые трудятся на предприятии, моложе 40 лет. Для них созданы комфортные условия пребывания: работает столовая, организован корпоративный транспорт. Кроме того, в 2021 г. ГК «ЭкоНива» участвовала в софинансировании строительства многоквартирного дома в селе Ермекеево, рядом с которым расположен комплекс. В результате восемь сотрудников предприятия получили жилье.

«Одна из ключевых задач, которую мы перед собой ставим, думая о развитии, — это, прежде всего, создание комфортных условий для работы и жизни на селе. Чтобы люди могли не только успешно и с удовольствием трудиться, но и учиться, проводить досуг, жить. Уверен, что молочный комплекс „ЭкоНивы“ в Ермекеевском районе Башкирии станет серьезной точкой роста для всей западной части республики, обеспечив дальнейшее устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий региона», — заявил президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.