КМЗ приступил к производству дизель-генераторных станций
Производственный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» приступил к изготовлению дизель-генераторных станций АДЖ20.1-БК номинальной мощностью 20 кВт. Это будут дизельные станции резервного типа и открытого исполнения. АДЖ20.1-БК предназначены для эксплуатации в различных климатических условиях.
Дизель-генераторы производства КМЗ применяются в качестве основных, резервных и аварийных источников питания.
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