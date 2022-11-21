КМЗ приступил к производству дизель-генераторных станций

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Производственный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» приступил к изготовлению дизель-генераторных станций АДЖ20.1-БК номинальной мощностью 20 кВт. Это будут дизельные станции резервного типа и открытого исполнения. АДЖ20.1-БК предназначены для эксплуатации в различных климатических условиях.

Дизель-генераторы производства КМЗ применяются в качестве основных, резервных и аварийных источников питания.