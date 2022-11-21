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Армия и Флот

ОАК изготовила и передала Минобороны самолеты Су-30СМ2 и Як-130

 © rostec.ru

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС РФ и авиации ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров.

 © rostec.ru

 © rostec.ru

Двухместный учебно-боевой самолет Як-130 обеспечивает основную и повышенную подготовку летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе сверхманевренных истребителей поколений «4++" и «5».

 © rostec.ru

 © rostec.ru

 © rostec.ru
Источник: https://rostec.ru/news/oak-izgotovi...borony-samolety-su-30sm2-i-yak-130/

Су-30СМ2 , Як-130 , ОАК
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