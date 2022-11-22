На атомном ледоколе «Урал» в Санкт-Петербурге подняли флаг России

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На АО «Балтийский завод» в Петербурге состоялась торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации на атомном ледоколе «Урал» проекта 22 220.

Универсальный атомный ледокол «Урал» — третье судно проекта 22 220 (второе серийное), построенное на Балтийском заводе. Его заложили в мае 2016 года. Спуск на воду произошёл 25 мая 2019 года. В октябре 2022 года ледокол успешно прошёл заводские ходовые испытания. В ближайшее время судно отправится в порт приписки Мурманск, где будет передано заказчику — ФГУП «Атомфлот».

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Всего по заказу Росатома будет построено пять атомных ледоколов проекта. Ледоколы «Арктика» и «Сибирь» уже вошли в состав атомного ледокольного флота. Сейчас на Балтийском заводе ведется строительство атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка». Их сдача заказчику запланирована на 2024 и 2026 годы.

Атомоходы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина — 173,3 м; ширина — 34 м; высота борта на миделе до ВП — 15,2 м; высота общая — 52 м; осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 м; минимальная рабочая осадка — 9,2 м; водоизмещение — 33,54 тыс. тонн; назначенный срок службы — 40 лет; экипаж — 53 человека. Предельная толщина сплошного ровного припайного льда, преодолеваемая ледоколом непрерывным ходом со скоростью 1,5-2 узла, при полной мощности, на глубокой воде, составляет 2,8 м.

Назначение: самостоятельная проводка судов (в том числе крупнотоннажных), лидирование караванов круглогодично в Западном районе Арктики; ледокольная проводка судов на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы; буксировка судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде; оказание помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.

«Балтийский завод» специализируется на строительстве надводных кораблей 1 ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века своей истории «Балтийский завод» построил около 600 кораблей и судов. Сегодня на заводе трудится более 6000 человек.

Суда такого высокого ледового класса имеют для России стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути.

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«Урал» на ходовых испытаниях

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