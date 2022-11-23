В Москве разработали зарядные станции для электромобилей полностью из отечественных компонентов
Разработка московского производителя предназначена для зарядки аккумулятора электромобилей на городских или промышленных объектах, а также в домашних условиях.
Устройство компактное — весит всего 15 кг, его можно разместить на стене или другой вертикальной поверхности. Благодаря влаго- и пылезащитным свойствам станцию можно использовать во всех климатических зонах страны. Также предусмотрено автоматическое отключение заряжаемого устройства от сети не только по окончании заряда, но и в случае повреждения кабеля, обрывов соединения или утечки.
Устройство полностью изготовлено из отечественных комплектующих: программная часть разработана в компании «Моситлаб», зарядный кабель — на заводе «Москабель», конструкция корпуса станции распечатана на 3D-принтере, расположенном на территории ГК «Москабельмет», остальные комплектующие также произведены на локализованных в России предприятиях.
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