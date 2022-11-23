В Иркутской области началось строительство новой золотоизвлекательной фабрики

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Строительство ГОКа «Светловский» началось в Бодайбинском районе Иркутской области. Первый камень в фундамент будущей золотоизвлекательной фабрики заложили накануне. В честь знаменательного события также была заложена «Капсула времени». Содержащееся в ней послание будет раскрыто в 10-летний юбилей ГОКа «Светловский» — в 2035 году. Запуск строительства нового ГОКа даст импульс экономическому росту в регионе благодаря синергетическому эффекту от участия в проекте большого количества подрядчиков и партнеров.

Для персонала ГОКа «Светловский» будет построен современный вахтовый поселок со всеми необходимыми удобствами для комфортного проживания: интернет-связью, столовой с магазином, медпунктом. Создание и развитие новых производств в регионе, безусловно, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Приангарья.

Компания планирует осуществить технический запуск ГОКа «Светловский» и получить первое золото в 2025 году. Предприятие будет ежегодно перерабатывать 3,5 млн тонн руды и производить порядка 3,1 тонны золота после выхода фабрики на проектную мощность. В конце 2021 года акционеры согласовали начало подготовительных работ к строительству ГОКа, а уже в начале 2022 года на участке были начаты строительно-монтажные работы — подготовлена площадка для основных производственных объектов. Компания уже завершила строительство первого корпуса современного вахтового комплекса со всеми удобствами для сотрудников будущего ГОКа.

Параллельно со строительными работами GV Gold занимается масштабным проектом по отгрузке горнообогатительного оборудования для ЗИФ ГОКа «Светловский». Своевременная доставка оборудования на «Светловский» имеет критически важное значение для реализации всего инвестиционного проекта. В рамках встречи стороны обсудили вопросы оказания возможной поддержки со стороны Правительства Иркутской области в обеспечении беспрепятственного движения крупногабаритного груза.

Реализация проекта по строительству ГОКа «Светловский» станет новым этапом развития не только группы компаний GV Gold, но и всего региона. Запуск нового предприятия позволит создать до 1000 новых рабочих мест, увеличит объем закупок у местного населения, а также будет содействовать социально-экономическому развитию близлежащих поселков Светлый и Кропоткин.