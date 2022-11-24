В Сосновском районе Тамбовской области открыли вторую очередь элеваторного комплекса
23 ноября Агрофирма «Жупиков» запустила вторую очередь элеваторного комплекса в Сосновском районе Тамбовской области. Производительность объекта выросла в два раза.
Элеватор имеет 10 силосов вместимостью до 5 тысяч тонн для хранения зерновых.
Первый камень в строительство завода заложили в марте этого года. Тогда сообщалось, что агрофирма «Жупиков» инвестирует 850 млн рублей в строительство второй очереди элеватора.
На элеваторном комплекск будут принимать, очищать, сушить зерновые и масличные культуры, а также заниматься их доработкой.
Агрофирма создана в 2008 году, специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, гороха, картофеля, многолетних трав. Имеет собственные фермы крупного рогатого скота. Первая очередь элеваторного комплекса с железнодорожной веткой была открыта в 2020 году, объём инвестиций в проект превысил 700 млн рублей.
В регионе общая мощность хранения зерна после введения в эксплуатацию нового комплекса составит около 5 миллионов тонн.
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