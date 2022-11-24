ГТЛК завершила поставку скоростных судов «Валдай» в Самару

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) успешно поставило 4 скоростных судна на подводных крыльях «Валдай» в Самару, передача завершающей партии из двух судов состоялась 22 ноября.

ГТЛК — ключевой заказчик гражданских судов в России, лидер сегмента лизинга водного транспорта с долей рынка в 63% по итогам 1 полугодия 2022 г. С 2013 года компания заказала строительство 157 отечественных судов, почти сто из них уже переданы судоходным компаниям. Большая часть — коммерческие суда, нашим флотом доставляется каждая 11-я тонна груза в России.

«Общая протяженность внутренних водных путей нашей страны — 101,6 тыс. км, причем большая часть рек является безальтернативным способом доставки грузов и пассажиров. Несмотря на высокую экономическую и социальную значимость, за последние 20 лет речной флот в России сократился на 25%. Мы видим колоссальный спрос на суда класса река-море, в том числе пассажирские. Оперативное обновление флота с использованием механизма льготного лизинга ГТЛК будет содействовать достижению целей Транспортной стратегии по достижению объемов пассажирских перевозок внутренним водным транспортом до 19 млн человек к 2030 году», — заявил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

В настоящее время в портфеле заказов ГТЛК 16 скоростных судов: две «Кометы», четыре «Валдая», три «Метеора», семь скеговых пассажирских судов на воздушной подушке.

Программы льготного лизинга ГТЛК действуют за счет бюджетных инвестиций и привлечения средств из внебюджетных источников и направлены на обновление флота российских судоходных компаний, замену устаревшей техники новыми современными судами и развитие отечественного судостроения.