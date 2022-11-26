Луганский «Трансмаш» наладил производство нового вида колёсных пар для шахтных электровозов

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АО «Научно-производственный центр «Трансмаш» наладило производство нового вида колёсных пар для шахтных выводных электровозов. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Натаров.

«Нами освоен в течение буквально последнего месяца новый вид продукции — это колёсные пары для шахтного электровоза. С предприятием, которое разместило у нас такой заказ, подписан долгосрочный контракт, мы планируем продолжить выпуск подобных полупар ежемесячно», — сообщил Натаров.

Гендиректор рассказал, что на данный момент произведена первая партия новых колёсных пар, которые уже погружены для отправки заказчику.

Он уточнил, что первым предприятием, заказавшим новые колёсные пары, стал донецкий завод «Амплитуда», занимающийся ремонтом электровозов.

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«Особенность производства заключается в том, что эта колёсная пара конструктивно слегка отличается размерами от локомотивных колёсных пар, но принцип остается такой же самый, соблюдены все тонкости и необходимые допуски по изготовлению данных колёсных пар», — пояснил гендиректор.

Руководитель предприятия рассказал, что с вхождением ЛНР в состав России у предприятия открываются большие перспективы по наращиванию производства.

«Для нас это прогресс (вступление в состав России). До этого мы работали практически только в рамках ЛНР, ДНР, но сейчас перед предприятием стоят задачи пройти сертификацию, чтобы можно было уже выпускать продукцию для рынка всей России», — сказал он.

НПЦ «Трансмаш» основан в Луганске в 1998 году. Предприятие занимается выпуском и ремонтом запчастей для локомотивов и электровозов. Основным видом производимой продукции является локомотивные колёсные пары.

© lnr-news.ru

© lnr-news.ru

© lnr-news.ru

© lnr-news.ru

© lnr-news.ru