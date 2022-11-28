AURUS Komendant запущен в серию!
На заводе AURUS в Татарстане начато серийное производство первого российского внедорожника класса люкс. Для отечественного автопрома — это беспрецедентный старт: менее, чем за полтора года после открытия завода AURUS в Елабуге, уже выводится в производство вторая, абсолютно новая модель бренда.
Для проекта AURUS это переход на принципиально новую стадию с акцентом на российские ноу-хау, материалы, комплектующие — их доля составляет уже 70%: основные узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.
Феномен AURUS — это идея полностью российского люкс автомобиля, которую удалось превратить в индустриальный успех: в нем наша инженерная мысль, наши технологии, тысячи рабочих мест в наших компаниях-производителях из числа поставщиков AURUS.
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28.11.2210:26:47
28.11.2214:25:39