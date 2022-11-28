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Производство

AURUS Komendant запущен в серию!

 © vk.com

На заводе AURUS в Татарстане начато серийное производство первого российского внедорожника класса люкс. Для отечественного автопрома — это беспрецедентный старт: менее, чем за полтора года после открытия завода AURUS в Елабуге, уже выводится в производство вторая, абсолютно новая модель бренда.

Для проекта AURUS это переход на принципиально новую стадию с акцентом на российские ноу-хау, материалы, комплектующие — их доля составляет уже 70%: основные узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.

Феномен AURUS — это идея полностью российского люкс автомобиля, которую удалось превратить в индустриальный успех: в нем наша инженерная мысль, наши технологии, тысячи рабочих мест в наших компаниях-производителях из числа поставщиков AURUS.
Источник: https://vk.com/wall-166596029_201913

AURUS, автопром
  • Нет аватара Григорий Юрьевич
    28.11.2210:26:47

    Уф, хорош, хорош…    

    Но я пока на Весте погоняю.    

    #1256219
    • Нет аватара Stranniks
      28.11.2214:25:39

      Хорошо, кнешна. Красиво. Современно…но…

      Раза три переписывал пост… так что бы не выматериться…

      Сокращу до главного: для тех, кто все же родил третьего — СЕМИМЕСТКУ запилите, а?! Ну хоть кто-нибудь!!! Хотя бы пообещайте!!!    

      Дарю идею для развития завода — в рамках нацпроекта Демография России — каждой семье, родившего третьего семимстка по льготному кредиту, каждому четвертому в подарок. И можна попрощэй.

      #1256226
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