КАМАЗ поставил в Воронеж партию автобусов

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КАМАЗ поставил в Воронеж 25 низкопольных рестайлинговых автобусов НЕФАЗ-5299-40-57. Поставщиком техники выступил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» — ООО «Автобусный-Центр Столица». Автобусы поставлены досрочно и уже поступили в распоряжение эксплуатирующей организации — «Воронежского пассажирского автотранспортного предприятия № 3». Перед выходом на линию «НЕФАЗы» пройдут процедуру регистрации.

В Воронежской области продолжается реализация транспортной реформы, подразумевающей в том числе обновление подвижного состава автобусных перевозчиков. Рестайлинговый низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-57 — оптимальный вариант как для Воронежа, так и для других крупных городов. Так, например, данная модель уже успешно эксплуатируется в Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Новосибирске, Кирове, Кемерове, Екатеринбурге, Новосибирске, Обнинске и других городах и регионах России.

«Уже не первый год мы участвуем в обновлении автопарков крупных городов, поставляя пассажирский транспорт в рамках различных государственных программ и транспортных реформ регионов. И автобус НЕФАЗ-5299-40-57 оказался самым популярным и востребованным в нашем продуктовом портфеле. Мы надеемся, что жители Воронежа по достоинству оценят комфортабельность салона, а водители эксплуатирующих организаций на практике убедятся, что потребительские свойства наших автобусов, оснащение и эргономика рабочего места водителя во многом превосходят представленные на рынке аналоги», — отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

Благодаря эксплуатации газовых автобусов НЕФАЗ снижаются вредные выбросы в атмосферу и улучшается экология городов. НЕФАЗ-5299-40-57 разработан с учетом современных требований к безопасности и комфорту пассажиров. Его отличает актуальный дизайн экстерьера и обтекаемая форма кузова. Обшивка кузова изготовлена по новой технологии из композитных материалов, что обеспечивает полную защиту от коррозии. Автобус комплектуется автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской, так достигается плавность хода, комфорт и маневренность, большой угол поворота колеса. Автобус оснащен аппарелью для удобного въезда в салон маломобильных пассажиров и полностью соответствует программе «Доступная среда».

При этом автотехника, поставленная в Воронеж, оснащена дополнительными опциями, повышающими комфорт и безопасность пассажиров, среди которых — системы информирования пассажиров, видеонаблюдения, бортовой навигационно-связной терминал, тахограф и кондиционер.