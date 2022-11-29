ГТЛК поставила в Нижний Новгород 32 автобуса в рамках нацпроекта БКД

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило 32 новых современных автобуса большого класса ЛИАЗ-529267 городскому перевозчику Нижнего Новгорода «Нижегородпасcажиравтотранс» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Всего в рамках БКД в 2022 г. компания передаст 310 новых современных и экологичных автобусов в Челябинскую, Астраханскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую и Улан-Удэнскую агломерации, 23 троллейбуса — в Новосибирскую и Брянскую агломерации. Кроме того, ГТЛК досрочно законтрактовала поставку 31 автобуса в Пермь по планам нацпроекта БКД на 2023 год.

По прогнозам экспертов, в 2022 г. объем закупок автобусов большого класса в России составит около 3 тыс. ед. При этом для снижения среднего возраста российского парка автобусов большого класса до 10 лет на горизонте 2032 г. рынок должен составлять порядка 10 тыс. машин ежегодно.

ГТЛК — ключевой заказчик пассажирской техники в России, лидер сегмента лизинга городского транспорта с долей рынка 26%. С 2009 года компания поставила в 37 регионов свыше 8,1 тыс. пассажирской техники.