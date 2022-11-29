Abat представил туннельную посудомоечную машину МПТ-2000К с пальчиковым конвейером
В торговой компании Abat доступны к заказу туннельные посудомоечные машины МПТ-2000К с пальчиковым конвейером, которые предназначены для мытья тарелок, стаканов, чашек, столовых приборов и подносов.
Особенности МПТ-2000К с пальчиковым конвейером:
— Высокая производительность — 2000 тарелок в час.
— Работает при горячем и холодном водоснабжении.
— Быстрое высыхание посуды.
— Оснащена системой контроля посуды на конвейере, что позволяет экономить воду, моющее средство и электричество.
— Имеется устройство остановки конвейера.
— Пальчиковый конвейер позволяет установить любую посуду.
— Оснащена системой рекуперации для нагрева холодной воды.
— Имеются дозаторы моющего и ополаскивающего средств.
В комплекте: кассеты для мытья тарелок, подносов, стаканов, чашек и столовых приборов, а также металлическая сетка.
Посудомоечная машина МПТ-2000К выпускается в правом и левом исполнении.С подробной информацией о Посудомоечной машине МПТ-2000К можно ознакомиться у нас на сайте.
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29.11.2220:19:00
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