Abat представил туннельную посудомоечную машину МПТ-2000К с пальчиковым конвейером

В торговой компании Abat доступны к заказу туннельные посудомоечные машины МПТ-2000К с пальчиковым конвейером, которые предназначены для мытья тарелок, стаканов, чашек, столовых приборов и подносов.

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Особенности МПТ-2000К с пальчиковым конвейером:

— Высокая производительность — 2000 тарелок в час.

— Работает при горячем и холодном водоснабжении.

— Быстрое высыхание посуды.

— Оснащена системой контроля посуды на конвейере, что позволяет экономить воду, моющее средство и электричество.

— Имеется устройство остановки конвейера.

— Пальчиковый конвейер позволяет установить любую посуду.

— Оснащена системой рекуперации для нагрева холодной воды.

— Имеются дозаторы моющего и ополаскивающего средств.

В комплекте: кассеты для мытья тарелок, подносов, стаканов, чашек и столовых приборов, а также металлическая сетка.

Посудомоечная машина МПТ-2000К выпускается в правом и левом исполнении.С подробной информацией о Посудомоечной машине МПТ-2000К можно ознакомиться у нас на сайте.