Российские ученики получили 6 золотых и 2 серебряные медали на Международном турнире по информатике

Все восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных России получили награды.

В турнире участвовали ребята из Москвы (4 золота), Казани (золото), Екатеринбурга (золото) и Санкт-Петербурга (2 серебра).

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Команды сформировали из призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников, а затем ребята прошли интенсивную подготовку в центре «Сириус». Занятия для них проводили опытные преподаватели, в том числе из Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки.

Наши сборные участвовали в турнире дистанционно, из своих регионов, с использованием прокторинга. Школьники должны были решить 6 задач на языке программирования C/C++. Всего в турнире приняли участие команды из 20 стран.

Это одно из немногих международных соревнований по информатике, которое проводится в двух возрастных группах: юниоры (учащиеся до 15 с половиной лет) и старшеклассники.

Старшая сборная:

Антон Степанов, Лицей «Вторая школа», Москва, — золотая медаль и абсолютное первое место среди участников старшей лиги;

Валерий Родионов, Лицей имени Н.И. Лобачевского, Казань, — золотая медаль и абсолютное второе место среди участников старшей лиги;

Алексей Васильев, Школа № 57, Москва, — золотая медаль;

Иван Пискарев, Школа № 2086, Москва, — золотая медаль.

Руководитель — Станкевич Андрей Сергеевич, доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО.

Юниорская сборная:

Антон Мартынов, Лицей № 64, Санкт-Петербург, — серебряная медаль;

Петр Лосев, Школа № 57, Москва, — золотая медаль и абсолютное третье место среди участников юниорской лиги;

Владислав Жиганов, Гимназия № 9, Екатеринбург, — золотая медаль;

Владимир Звездин, Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург, — серебряная медаль.

Руководитель — Андреева Елена Владимировна, заведующая кафедрой информатики Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени A.H. Колмогорова МГУ имени M.B. Ломоносова.

Международный турнир по информатике проходит в Болгарии с 2009 года. Российские школьники участвуют в нем с 2014 года.