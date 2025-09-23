MAX
Ivan_82 Образование

Российские школьники победили в Международной олимпиаде по экологии

Ребята стали первыми в командном зачете, завоевав 5 медалей. Кроме того, София Салангина из Уфы стала абсолютной победительницей соревнования.

Медали завоевали все члены сборной России:

  • София Салангина, Уфа — золото;

  • Эмилия Гимаева, Москва — золото;

  • Никита Юнисов, Москва — серебро;

  • Милена Иванова, Москва — бронза;

  • Полина Егорова, Москва — бронза.

На торжественной церемонии закрытия участникам также вручили награды за индивидуальные достижения, инновационные решения и лучшие презентации.

Международная олимпиада по вопросам изменения климата и проблемам экологии (IOCE) проходила на федеральной территории «Сириус». Участвовали 11 стран мира: Россия, Беларусь, Индия, Джибути, Бангладеш, Пакистан, Эфиопия, Мьянма, Катар, Таджикистан и Коста-Рика.

Источник: olimpiada.ru

