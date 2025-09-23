Российские школьники победили в Международной олимпиаде по экологии
Ребята стали первыми в командном зачете, завоевав 5 медалей. Кроме того, София Салангина из Уфы стала абсолютной победительницей соревнования.
Медали завоевали все члены сборной России:
София Салангина, Уфа — золото;
Эмилия Гимаева, Москва — золото;
Никита Юнисов, Москва — серебро;
Милена Иванова, Москва — бронза;
Полина Егорова, Москва — бронза.
На торжественной церемонии закрытия участникам также вручили награды за индивидуальные достижения, инновационные решения и лучшие презентации.
Международная олимпиада по вопросам изменения климата и проблемам экологии (IOCE) проходила на федеральной территории «Сириус». Участвовали 11 стран мира: Россия, Беларусь, Индия, Джибути, Бангладеш, Пакистан, Эфиопия, Мьянма, Катар, Таджикистан и Коста-Рика.
