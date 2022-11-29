Крупный комбикормовый завод открыт в Пензенской области

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29 ноября компания «Датате» открыла в Колышлейском районе Пензенской области крупнейший в Поволжье комбикормовый завод.

Новое предприятие будет производить 365 тысяч тонн полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов в год (более 1000 тонн в сутки).

Инвестиции в проект составили 4,5 млрд рублей.

Создано 225 рабочих мест. В основном здесь будут работать жители Колышлейского района.

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На заводе могут принимать сырьё с автомобильного и железнодорожного транспорта, хранения комбикормов, отгрузки готовой продукции. Новый элеватор предназначен для хранения зернового сырья, состоит из пяти металлических силосов вместимостью 7,5 тыс. тонн каждый, где ведётся постоянный мониторинг и при необходимости работает вентиляция.

Агрохолдинг создал замкнутый производственный цикл — от яйца родительского стада до глубокой переработки мяса индейки. В России только несколько компаний имеют замкнутый производственный цикл, и одна из них — «Дамате».

Запуск нового объекта позволит обеспечить комплекс по выращиванию индейки собственными кормами в полном объёме. В качестве сырья на новом заводе используется зерно, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник и горох, шрота, минеральное сырье и премиксы. Среди важных преимуществ современного оборудования — возможность производить корма с использованием цельного зерна и жидких компонентов, таких как растительное масло, что повышает питательность готовой смеси.

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