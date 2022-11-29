«Дамате» запустила второй птицеводческий блок в Пензенской области

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К 32 существующим птичникам добавилось ещё столько же.

Таких внушительных сумм удалось достичь за счёт поэтапного ввода птицеводческих площадок. Первые в Мокшанском районе заработали в прошлом году, и вот в 2022 году еще 32 корпуса готовы вместить тысячи индюшек. После выхода на полную мощность ежегодная масса производимого здесь мяса составит более 22 тысяч тонн.

Инвестиции во вторую очередь птичников составили более 2 млрд рублей. Создано 50 новых рабочих мест.

В Мокшанском районе на птичниках трудятся уже 109 человек. Производственные площадки группы компаний «Дамате» не имеют аналогов по уровню технической оснащенности и внедренных инновационных решений. Кормление, поение, вентиляция, климат-контроль — все процессы здесь автоматизированы. Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения агрохолдинга с региональным правительством.

В помещениях откорм начинается с килограммовых индюшат, за 77 дней самки вырастут в десятикилограммовую птицу. В отдельных помещениях подращивают индюков, их масса — уже около 20 килограммов.

«К приходу птицы здесь будет +25 градусов. Вентиляция будет работать. Посадим 16,5 тысячи цыплят индейки», — рассказал директор комплекса по выращиванию индейки Геннадий Букин. Новый птицеводческий блок приблизил группу компаний «Дамате» к достижению запланированного увеличения выпускаемой продукции до 207 тысяч тонн продукции в год.