История завода «Русский Дизель»: прошлое, настоящее и будущее легендарного русского двигателя
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/j6swlwtsawo
В этом видео:
- История основания завода
- Как двигатель получил название «Русский дизель»
- Советские годы развития производства
- Новая история и модернизация русского дизельного двигателя
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01.12.2217:13:48