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История завода «Русский Дизель»: прошлое, настоящее и будущее легендарного русского двигателя

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/j6swlwtsawo

В этом видео:

  • История основания завода
  • Как двигатель получил название «Русский дизель»
  • Советские годы развития производства
  • Новая история и модернизация русского дизельного двигателя

✅ Смотрите новые видео на YouTube: https://www.youtube.com/c/MASHNEWSTV
Источник: https://mashnews.ru/russkiy-diesel-2022.html

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  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    01.12.2217:13:48

    В Нижнем Новгороде с нуля создали цикл производства двигателей

    В Нижнем Новгороде готовят к серийному выпуску двигатели для газопоршневых электростанций и судов класса река-море. Создавали их с нуля. На разработку ушло меньше года. Для создания узлов и агрегатов трудятся предприятия почти со всей России.

    https://smotrim...u/video/2522440

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