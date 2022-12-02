Abat начал выпускать дизельные пищеварочные котлы
Недавно ассортимент торговой марки Abat пополнился пищеварочными котлами КПДМ-250 (на 250 л) и КПДМ-500 (на 500 л), которые работают на дизельном топливе. Главное их достоинство — возможность использования в полевых условиях, где нет электрофикации.
Основные преимущества дизельных котлов Abat:
— возможность работы как на ДИЗЕЛЕ, так и на ГАЗУ (опционально возможна установка газовой горелки);
— дизельная горелка в комплекте;
— надежная аналоговая панель управления;
— удобная ручка крышки котла фиксируется в любом положении;
— слив готового продукта осуществляется краном большого диаметра на лицевой панели;
— нагрев воды осуществляется способом «пароводяной рубашки», что полностью исключает пригорание продукта;
— при отсутствии воды в «пароводяной рубашке» срабатывает автоматическое отключение котла;
— предохранительные клапаны на разряжение и на повышение давления;
— заливная воронка в комплекте;
— кран уровня;
— манометр;
— анкерное крепление к полу.
Пищеварочный котел — оборудование, в котором можно приготовить практически все, что угодно: первые и вторые блюда, напитки и кисели, соусы и заливки, также в них очень удобно кипятить большой объем воды.
Они незаменимы, так как:
- Упрощают и делают работу на кухне более оперативной.
- Позволяют приготовить большой объем пищи.
Дизельные пищеварочные котлы Abat уже доступны к заказу.
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