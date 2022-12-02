Abat начал выпускать дизельные пищеварочные котлы

Недавно ассортимент торговой марки Abat пополнился пищеварочными котлами КПДМ-250 (на 250 л) и КПДМ-500 (на 500 л), которые работают на дизельном топливе. Главное их достоинство — возможность использования в полевых условиях, где нет электрофикации.

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Основные преимущества дизельных котлов Abat:

— возможность работы как на ДИЗЕЛЕ, так и на ГАЗУ (опционально возможна установка газовой горелки);

— дизельная горелка в комплекте;

— надежная аналоговая панель управления;

— удобная ручка крышки котла фиксируется в любом положении;

— слив готового продукта осуществляется краном большого диаметра на лицевой панели;

— нагрев воды осуществляется способом «пароводяной рубашки», что полностью исключает пригорание продукта;

— при отсутствии воды в «пароводяной рубашке» срабатывает автоматическое отключение котла;

— предохранительные клапаны на разряжение и на повышение давления;

— заливная воронка в комплекте;

— кран уровня;

— манометр;

— анкерное крепление к полу.

Пищеварочный котел — оборудование, в котором можно приготовить практически все, что угодно: первые и вторые блюда, напитки и кисели, соусы и заливки, также в них очень удобно кипятить большой объем воды.

Они незаменимы, так как:

Упрощают и делают работу на кухне более оперативной. Позволяют приготовить большой объем пищи.

Дизельные пищеварочные котлы Abat уже доступны к заказу.

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