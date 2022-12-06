Российский промышленник 2022: промышленный робот, лифты и другие успешные примеры импортозамещения
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/2y79gA6eH-I
В этом видео:
- промышленность Крыма: металлургия, электроинструмент, косметика и, конечно, виноделие
- ЭЛЬТАВР — электромобиль из Крыма
- наши лифты, которые уже замещают ушедшие с рынка
- российская разработка нейрофизиологов — терапевтическое оборудование для реабилитации
- промышленные роботы 3-D печати
Видео на YouTube: https://www.youtube.com/c/MASHNEWSTV
Источник: https://youtu.be/2y79gA6eH-I
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