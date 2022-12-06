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Видеоблог

Российский промышленник 2022: промышленный робот, лифты и другие успешные примеры импортозамещения

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/2y79gA6eH-I

В этом видео:

  • промышленность Крыма: металлургия, электроинструмент, косметика и, конечно, виноделие
  • ЭЛЬТАВР — электромобиль из Крыма
  • наши лифты, которые уже замещают ушедшие с рынка
  • российская разработка нейрофизиологов — терапевтическое оборудование для реабилитации
  • промышленные роботы 3-D печати

Видео на YouTube: https://www.youtube.com/c/MASHNEWSTV
Источник: https://youtu.be/2y79gA6eH-I

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