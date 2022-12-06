ГТЛК опережающими темпами поставила в Пермь 20 автобусов по плану нацпроекта БКД на 2023 год

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) приступило к поставкам городского пассажирского транспорта по плану национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2023 год.

Компания с опережением сроков передала в лизинг по нацпроекту 20 экологичных автобусов большого класса НЕФАЗ-5299-40-57 городскому перевозчику МУП «Пермгорэлектротранс». Еще 11 машин будут поставлены в регион до конца года.

Программа реализуется ГТЛК с использованием механизма некоммерческого лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса и обеспечивает равный доступ регионов к финансированию для обновления парков городского транспорта.

Напомним, что в ноябре ГТЛК завершила поставку 33 автобусов в Пермь по плану БКД на 2022 год. Кроме того, в 2020-2021 гг. для работы на городских маршрутах в Пермь по программе было передано еще 79 автобусов.