ГТЛК опережающими темпами поставила в Пермь 20 автобусов по плану нацпроекта БКД на 2023 год
АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) приступило к поставкам городского пассажирского транспорта по плану национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2023 год.
Компания с опережением сроков передала в лизинг по нацпроекту 20 экологичных автобусов большого класса НЕФАЗ-5299-40-57 городскому перевозчику МУП «Пермгорэлектротранс». Еще 11 машин будут поставлены в регион до конца года.
Программа реализуется ГТЛК с использованием механизма некоммерческого лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса и обеспечивает равный доступ регионов к финансированию для обновления парков городского транспорта.
Напомним, что в ноябре ГТЛК завершила поставку 33 автобусов в Пермь по плану БКД на 2022 год. Кроме того, в 2020-2021 гг. для работы на городских маршрутах в Пермь по программе было передано еще 79 автобусов.
Всего согласно плану БКД на 2022 год ГТЛК поставит в лизинг по программе 333 ед. пассажирской техники в 9 регионов, а за 5 лет реализации программы — 2292 ед. техники в 33 российских региона. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта по программе
- ГТЛК заключило договор на поставку в лизинг 58 автобусов в Воронеж
- ГТЛК заключило договоры на поставку в лизинг 35 автобусов в Череповец
- ГТЛК передала в лизинг «Конверс Авиа» вертолет Ми-8 МТВ-1