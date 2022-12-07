На Ямале запустили Семаковское газовое месторождение

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На Ямале запущено Семаковское газовое месторождение, расположенное в акватории Тазовской губы Карского моря. Месторождение осваивают «Газпром» и «РусГазДобыча». На первом этапе построены фонд эксплуатационных скважин (19 единиц), установка комплексной подготовки газа производительностью 7,5 миллиарда кубометров в год, а также газопровод протяженностью 122 километра от месторождения до Единой системы газоснабжения России. На следующем этапе добыча газа будет выведена на проектный уровень — 14,2 миллиарда кубометров в год.

© sever-press.ru

Запуск Семаковского месторождения — это совершенно новый этап для всей газовой отрасли страны. Развитие Арктики, северного края, влечёт за собой положительный эффект для других регионов, ведь за каждым таким проектом стоят десятки крупных организаций, тысячи новых рабочих мест, налоговые поступления в бюджеты всех уровней", — прокомментировали в Правительстве региона.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Месторождение осваивается путём строительства сети скважин с большим отходом от вертикали (ERD-скважины). Это первое в отечественной истории морское газовое месторождение, которое разрабатывается таким способом. В ходе работ был установлен рекорд по бурению скважин с большим отходом от вертикали.