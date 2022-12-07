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Транспорт и логистика

Автопарк трамвайно-троллейбусного предприятия Орла пополнился 28 новыми низкопольными автобусами

 © orel-region.ru

Автопарк трамвайно-троллейбусного предприятия Орла пополнился 28 новыми низкопольными автобусами марки ЛиАЗ 529267. Автобусы работают на природном компримированном газе (метан). Пассажировместимость автобуса — 111 мест, количество сидений — 30.

Автобусы оборудованы для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, а также климатической системой, навигационной системой с речевым информатором и электронными рейсоуказателями, системой видеонаблюдения.
Источник: http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=30145

Орловская область, транспорт и логистика
  • Нет аватара Argonaft
    07.12.2211:21:20

    А нет ошибки, а то как-то звучит странно:

    автобусы поступили в трамвайно-троллейбусное предприятие?

    #1256595
    • Нет аватара losla
      07.12.2211:27:06

      В оригинальной новости так и написано. Это просто название предприятия. Возможно когда-то они имели в своем парке только трамваи и троллейбусы, а теперь есть еще и автобусы.

      #1256596
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