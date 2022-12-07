Автопарк трамвайно-троллейбусного предприятия Орла пополнился 28 новыми низкопольными автобусами
Автопарк трамвайно-троллейбусного предприятия Орла пополнился 28 новыми низкопольными автобусами марки ЛиАЗ 529267. Автобусы работают на природном компримированном газе (метан). Пассажировместимость автобуса — 111 мест, количество сидений — 30.
Автобусы оборудованы для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, а также климатической системой, навигационной системой с речевым информатором и электронными рейсоуказателями, системой видеонаблюдения.
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07.12.2211:21:20
07.12.2211:27:06