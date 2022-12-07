В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А

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В Ульяновске совершил первый полёт Ил-76МД-90А с бортовым номером RF-78667 (0302). Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Это седьмой тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки и пятый в 2022 году.

Фото: Тимур Бадретдинов https://russian...es.net/id311022