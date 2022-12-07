В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А
В Ульяновске совершил первый полёт Ил-76МД-90А с бортовым номером RF-78667 (0302). Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации.
Это седьмой тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки и пятый в 2022 году.
Фото: Тимур Бадретдинов https://russian...es.net/id311022
Источник: https://russianplanes.net/id311022
- В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А
- Первая консоль крыла МС-21-300 из композитов отечественного производства доставлена на завод «Иркут»
- Первый Ил-76МД-90А, собранный на поточной линии сборки, передан на испытания
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
07.12.2213:04:45
07.12.2215:06:22
07.12.2214:42:17