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Авиация

В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А

 © russianplanes.net

В Ульяновске совершил первый полёт Ил-76МД-90А с бортовым номером RF-78667 (0302). Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Это седьмой тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки и пятый в 2022 году.

Фото: Тимур Бадретдинов https://russian...es.net/id311022

Источник: https://russianplanes.net/id311022

Ульяновская область, Ил-76МД-90А, «Авиастар-СП", ОАК, авиастроение
  • Нет аватара cheri
    07.12.2213:04:45

    Это седьмой тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки.

    интересно, а какой с начала года?

    #1256601
    • Нет аватара sergey k
      07.12.2215:06:22

      Это седьмой тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки и пятый в 2022 году.

      #1256604
  • Нет аватара adlik
    07.12.2214:42:17

    Кучно пошли

    #1256602
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