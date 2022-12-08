В ямальском райцентре построен новый ледовый корт

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В райцентре Ямальского района открылся современный ледовый корт. Новый спортивный объект в два раза больше предыдущего, а трибуны рассчитаны на 200 зрителей. Село Яр-Сале динамично развивается. В прошлом году в селе открыли самую крупную в стране школу-интернат, а в этом году современный центр национальных культур.

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