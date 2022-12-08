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Спортивные объекты

В ямальском райцентре построен новый ледовый корт

 © yanao.ru

В райцентре Ямальского района открылся современный ледовый корт. Новый спортивный объект в два раза больше предыдущего, а трибуны рассчитаны на 200 зрителей. Село Яр-Сале динамично развивается. В прошлом году в селе открыли самую крупную в стране школу-интернат, а в этом году современный центр национальных культур.

 © yanao.ru
Источник: https://yanao.ru/press-tsentr/novos...kryl-ledovyy-kort-lider-v-yar-sale/

Ямал, ЯНАО, спортивные объекты
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