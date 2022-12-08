Амурский ГХК в ноябре 2022 года

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Монтаж гигантских бойлеров и строительство газораспределительной станции — главные события ноября на Амурском ГХК.

На установке пиролиза Амурского ГХК продолжается бетонирование фундаментов, произведен монтаж первого парового котла (бойлера). Этот крупногабаритный агрегат весит около 400 тонн, что сравнимо с массой огромного авиалайнера Боинг-747. Поднял столь тяжелое оборудование специальный гусеничный кран грузоподъемностью 1350 тонн. Всего на установке пиролиза до конца года будут установлены три таких гигантских бойлера. Их общая производительность составит 810 тонн пара в час.

Свои места на фундаментах также заняли поверхностный конденсатор, ребойлеры колонны разделения, деоктанизатор и охладитель циркуляционного газа.

Параллельно с этим собираются основные металлоконструкции технологических эстакад, прокладываются подземные сети.

Уровень готовности главной подстанции напряжением 500 кВ — почти 70%. Работы ведутся в здании комплектного распределительного устройства (КРУЭ), где специалисты устанавливают внутренние перегородки, отделывают помещения, проводят электромонтажные работы.

Подготовлены основания под будущую автоматизированную газораспределительную станцию (АГРС). В декабре специалисты приступят к погружению свай для строительства здания станции. В планах — строительство узла подключения к МГ «Сила Сибири» и двух ниток подводящих газопроводов протяженностью 6,5 км каждая.

Инженеры настраивают оборудование на станции подготовки питьевой воды в вахтовом поселке строителей. Строится подъездная дорога к поверхностному водозабору на реке Зее.

Первый жилой комплекс для сотрудников АГХК в Свободном готов более чем на 74%. На втором жилом комплексе работы возобновлены — идут фундаментные работы и подготовка к сборке башенных кранов.

Также в Свободном построена круглогодичная экологическая тропа Амурского ГХК. Объект открылся и сразу же стал местом для отдыха и фотосессий.