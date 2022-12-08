Датчик давления ДМ5017 томского завода «Манотомь» прошел сертификацию системы «Газпрома»

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Флагманская продукция завода «Манотомь» подтвердила соответствие критериям качества транснациональной корпорации

Датчик давления ДМ5017, созданный и производимый открытым акционерным обществом «Манотомь» (г.Томск), получил сертификат соответствия СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ». Система добровольной сертификации, созданная ПАО «Газпром» в 2016 году, функционирует для подтверждения соответствия продукции, процессов производства и других объектов высоким требованиям глобальной энергетической компании. Документ выдан по итогам анализа экспертами состояния производства завода «Манотомь» и сертификационных испытаний, действует в течение 3 лет — до 2 ноября 2025 года.

Серийное производство ДМ5017 — передовой разработки томского завода «Манотомь» — началось в 2021 году. Интеллектуальный прибор, предназначенный для измерения давления, применяется практически во всех сферах промышленности, в том числе в атомной энергетике, нефте- и газодобыче, химической и пищевой промышленности; в агропромышленном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, в оборонно-промышленном комплексе.

Датчик осуществляет непрерывные измерения и преобразования избыточного давления (ДИ), абсолютного давления (ДА), давления разрежения (ДВ), избыточного давления-разрежения (ДВИ) и разности давлений (ДД) в электрические унифицированные выходные сигналы постоянного тока, а также цифровые сигналы. За счет программного конфигурирования структуры аналоговой и цифровой части датчика, реализации функций автоматики (управление клапанами, насосами и др.) датчик может работать в системах управления и измерения уровня, плотности и расхода, в том числе агрессивных сред, без применения дополнительного оборудования.

Датчик давления не уступает лучшим зарубежным аналогам, способствует импортозамещению, повышению уровня технологической независимости, безопасности и цифровизации различных отраслей российской промышленности. Одно из конкурентных преимуществ ДМ5017 заключается в том, что принципиальные и функциональные схемы, программное обеспечение (ПО) разработаны в России, что позволяет исключить риск несанкционированного вмешательства (в том числе отключения) в работу датчика со стороны зарубежных производителей ПО. (Подробнее с техническими характеристиками ДМ5017, с разрешительной и иной документацией, относящейся к прибору, можно ознакомиться на сайте ОАО «Манотомь»).

ДМ5017 официально признан российской промышленной продукцией: заключение о подтверждении производства данного прибора на территории Российской Федерации выдано Министерством промышленности и торговли РФ 7 июня 2022 года по результатам экспертной оценки. Это значит, что прибор производится из российских комплектующих, на территории России, а именно на производственных мощностях ОАО «Манотомь» в Томске. Кроме того, с датчиком давления компания «Манотомь» стала дипломантом Всероссийского конкурса программы в «100 лучших товаров России» 2021 года.

Различная контрольно-измерительная продукция ОАО «Манотомь» востребована крупнейшими российскими корпорациями. Компания при поддержке Администрации Томской области участвует в развитии стратегического партнёрства с такими компаниями как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ПАО НК «Роснефть» по проектам Дорожных карт расширения применения продукции предприятий Томской области, в том числе по импортозамещению. Номенклатура предприятия включает более 200 наименований и более 15 000 различных модификаций приборной продукции.