Введён в эксплуатацию самый мощный за Полярным кругом Кольский ветропарк

На днях в промышленную эксплуатацию была введена самая мощная за Полярным кругом Кольская ВЭС. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год. На площади в 257 гектаров установлено 57 турбин.

В соответствии требованиями на ВЭС установлено преимущественно локализованное российское оборудование, разработанное с учетом специфики работы при крайне низких температурах.

По различным оценкам, ветропарк принесет в казну Мурманской области 20 млрд рублей налоговых поступлений.

Причем Кольская ВЭС является ярким примером адекватного внедрения возобновляемой энергетики в энергобаланс страны. Не «ломай-круши», а грамотное дополнение к ископаемому топливу, когда на то имеются благоприятные условия. Кольский район является труднодоступным для иных видов деятельности. А местность там открытая. Поэтому почему бы в свою пользу не обратить специфику сурового северного края.