Как проходила закладка НИС проекта ТСК.550 «Викентий Зайцев»

Сегодня, 8 декабря 2022 года на Белогородской судоверфи прошла торжественная церемония закладки научно-исследовательского судна (НИС) проекта ТСК.550 «Викентий Зайцев». Проект НИС подготовила компания «Тюменьсудокомплект», заказчиком выступает ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО).

Судно носит имя Викентия Зайцева, который возглавлял ВНИРО в 1956-1962 годах.

Команда «Медиапалубы» посетила церемонию закладки и подготовила подробный фоторепортаж, который можно прочитать по ссылке на сайте тут.

© paluba.media

Конкурс на строительство судна ВНИРО объявило в конце сентября 2022 года. По материалам единой информационной системы в сфере закупок начальная (максимальная) цена контракта составляла 489,4 млн руб. По документам НИС должен быть сдан до 27 декабря 2024 года и поставлено подрядчиком в речной порт «Байкал» (п. Листвянка, Иркутская область). Базироваться НИС будет в порту «Байкал».

© paluba.media

Судно строится в партнерстве с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом и ЗАО «Тюменьсудокомплект». О схеме кооперации «Медиапалубе» рассказал генеральный директор Белогородской судоверфи Сергей Сизов:

«Победителем конкурса на строительство судна стал Онежский ССЗ. По законодательству у исполнителя за плечами должен быть наработанный опыт и выполненные контракты. У Белогородской верфи в новейшей истории референс-лист не столь внушительный. Ранее мы сдали только серию понтонов для Санкт-Петербурга по заказу Агентства внешнего транспорта. Поэтому мы попросили наших партнеров из Петрозаводска поучаствовать в конкурсе, а после и заключили контракт на субподрядные работы.

© paluba.media

Так, по контракту на Белогородской судоверфи будет формироваться корпус, здесь же будет частично идти насыщение. После готовые блоки будут отправляться автомобильным и железнодорожным транспортом в район поселка Култук, где судно нашими силами совместно с „Тюменьсудокмоплектом“ будет собираться и сдаваться.

В целом ЗАО „Тюменьсудокомплект“ для нас выступает не только как проектировщиком. У компании есть понимание технологии строительства, продуманы все этапы строительства, уже есть готовые компании-поставщики оборудования. Поэтому с такой командой партнеров мы уверены, что справимся с этим заказом».

Почитать полный репортаж и посмотреть больше фото можно на сайте «Медиапалубы».