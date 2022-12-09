59 автобусов большого класса пополнили парк Улан-Удэ в рамках проекта ГТЛК и ВЭБ.РФ

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило в Улан-Удэ все 59 автобусов большого класса VOLGABUS-5270 по планам национального проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках совместного с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» проекта по обновлению городского общественного транспорта в Улан-Удэ.

Программа обновления пассажирской техники в рамках БКД реализуется ГТЛК с использованием механизма лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса России и обеспечивает равный доступ регионов к обновлению техники на льготных условиях.

«Модернизация общественного транспорта дает ощутимые социальные эффекты. Так, благодаря поставкам по БКД почти 3 млн людей с ограниченными возможностями в 19 регионах страны смогут пользоваться городским транспортом, оборудованным для маломобильных пассажиров. При этом механизм льготного лизинга ГТЛК способствует оперативному обновлению парков. А серийный заказ обеспечивает комфортную стоимость городского транспорта для наших клиентов», — отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Всего в рамках БКД в 2022 г. компания передаст 310 новых современных и экологичных автобусов в Челябинскую, Астраханскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую и Улан-Удэнскую агломерации, 23 троллейбуса — в Новосибирскую и Брянскую агломерации. Поставка транспорта в большинство регионов уже завершена. Кроме того, ГТЛК начала досрочные передачи автобусов в Пермь по планам нацпроекта БКД на 2023 год.