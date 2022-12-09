В СибНИА совершил пробежки и подлеты Як-52 с перспективным российским поршневым двигателем

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ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (СибНИА) совместно с головным исполнителем ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (ЦИАМ) (входят в ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») реализует научно-исследовательскую работу (НИР) по теме разработки и испытания элементов систем авиационных поршневых двигателей для легких самолетов акробатической категории. Заказчиком выступает Министерство промышленности и торговли РФ.

Основным объектом исследований НИР является двигатель-демонстратор АПД-А — модификация разработанного в ЦИАМ авиационного поршневого двигателя АПД-500 (мощность 500 л.с.), созданного на базе автомобильного двигателя семейства «Кортеж» ЕМП ФГУП «НАМИ». Ранее двигатель-демонстратор АПД-А успешно прошел комплекс стендовых испытаний в ЦИАМ.

СибНИА отвечает за подготовку летающей лаборатории и проведение летных испытаний перспективного двигателя. В рамках текущего этапа НИР в отделении аэродинамики и динамики полета СибНИА проведены расчетно-экспериментальные исследования аэродинамической модели летающей лаборатории на базе Як-52 с установленным АПД-А, сделаны выводы о безопасности проведения летных испытаний. Сотрудниками отделения статической и ресурсной прочности СибНИА выполнен прочностной расчет конструкции моторамы и ее элементов. По результатам расчета в отделении по разработке авиационной техники СибНИА составлены техническое задание и конструкторская документация на установку двигателя на летающую лабораторию. В опытном производстве изготовлены мотоотсек, элементы функциональных систем двигателя и управления шагом винта, выполнен монтаж АПД-А на летающую лабораторию.

Летно-исследовательской базой СибНИА разработаны программы и методика наземных испытаний, проведены наземные и летные испытания. Летающая лаборатория выполнила наземные гонки, после них — руление, пробежки по взлетно-посадочной полосе и подлеты.

Заключения проведенных исследований будут использованы на следующем этапе НИР при доработке конструкции АПД-А и его последующих испытаниях на летающей лаборатории. В целом результаты НИР лягут в основу создания систем для поршневых двигателей, которые обеспечат их работу в условиях перевернутого полета и высоких перегрузок в составе силовых установок самолетов акробатической категории, применяемых для высшего пилотажа, в том числе спортивных и учебно-тренировочных.